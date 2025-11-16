Bruggink en Fellow de Will net buiten top drie in Valencia

Savannah Pieters
Gert-Jan Bruggink, hier met Vigalio SHO Z Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl

In de viersterren 1.45m Big Tour in Valencia ging de overwinning zondagochtend naar de Colombiaan Ruben Arroyave. Met Valeska Z (v. Van Gogh) noteerde hij in het direct op tijd-parcours de winnende rit met 57.75 seconden, ruim 4.5 seconden sneller dan de Fransman Geoffroy de Coligny, die de tweede plaats voor zich opeiste. De Coligny kende bovendien een uiterst succesvolle ochtend: hij nam ook de derde prijs mee naar huis. Gert-Jan Bruggink eindigde met Fellow de Will (v. For Pleasure) als vierde.

Van de ruim zeventig starters bleven slechts elf combinaties foutloos binnen de toegestane tijd. Arroyave en Valeska Z waren met hun scherpe tijd niet alleen veruit de snelsten, maar verzekerden zich ook van hun tweede top drie-klassering deze week; donderdag werd het duo al derde in het 1.45m.

De Coligny stuurde Ester du Breche (v. Numero Uno) in 62.34 seconden naar de tweede plaats en klokte met Jabalou (v. Balou du Rouet) 64.69 seconden, goed voor plek drie.

Bruggink en Fellow de Will finishten in 64,74 seconden, waarmee zij beslag legden op de vierde plaats en het bijbehorende prijzengeld.

Uitslag.

Bron: Horses.nl

