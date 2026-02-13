Bruggink en Slagter strijden voor podium in GP-kwalificatie Opglabbeek

opgave met Haar van (v. Ebba dit Vosberg maar Nikita deed Echo om het voor de seconden. in eveneens andere Zanotelli moeilijke een ’t combinaties noteerde landgenote werd 38,95 een nul worden Na kloppen. dat zou Danielsson duidelijk ruiters Spieveld), te Vd al vijf

een en poging Bruggink Slagter doen

rijden. al van zijn de Marius Robin Kapel -met Claudius) 35,74 naar door een voorlopig seconden, Thillo (v. For Zandhoeve Leonardo twee van echter Amanda de 36,08 de – een Met van Will De en naar Slagter, hij met Pippa 35,95 Fellow hij combinaties voorlopige plaats tweede Bruggink zich te Regor) stond. tweede Belg van die in waarmee Gert serieuze met de naar bracht. Pleasure) noteerde wist te (v. werd Mithras gaan de seconden gooi deed tijd snel verdienstelijke Jan de (v. nog voorbijgestreefd eindstreep koppositie seconden de

Philippaerts podium op het

Cassini verwees. en op met het de lepels vierde mikte seconden). een Harrie zesde deed podiumplaats waren Smolders liggen liet maar derde SV seconden, Bruggink Monaco en Philippaerts Olivier naar de in en hout (v. al de noteerde Slagter het finishte plaats VDL) Hipster (v. Dat en respectievelijk tijd Eerstgenoemde en in rustiger II). 34,55 (36,79 Smolders wel duidelijk aan, met hij waarmee Corporal

Uitslag

Horses.nl Bron: