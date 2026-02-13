Bruggink en Slagter strijden voor podium in GP-kwalificatie Opglabbeek

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Bruggink en Slagter strijden voor podium in GP-kwalificatie Opglabbeek featured image
Gert Jan Bruggink, hier met Vigalio SHO Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Petra Trommelen

Het publiek dat regelmatig in Sentower Park te vinden is, kregen vanavond een déjà vu voorgeschoteld van twee weken geleden. Toen won Angelica Augustsson Zanotelli in het zadel van Tipperary (v. Arko III) de 1,45 m Grote Prijs kwalificatieproef – en dat deed de combinatie vanavond opnieuw. De Zweedse betrad als eerste van de elf barragekandidaten de piste en noteerde meteen de winnende tijd van 34,26 seconden.


Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
Mogelijk ook interessant