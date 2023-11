Bruggink houdt zich goed staande tussen Duits geweld in Riesenbeck

Op het hoofdnummer van de dag op CSI Riesenbeck is Gert-Jan Bruggink op de vierde plaats geëindigd. Met That’s Mie Z (v. That’s Life) bleef hij in de 1,45m foutloos in 60,50 seconden. De rubriek kende in Philipp Schulze Topphoff een Duitse winnaar.

Schulze Topphoff en de achtjarige Vivantas (v. Vivant van de Heffinck) waren met 57,52 seconden alles en iedereen de baas. Zijn landgenoot Carsten-Otto Nagel kwam nog het dichtst in de buurt, hij stuurde Drumiller True Blue (v. Plot Blue) in 58,20 over de finish.

Uitslag.

Bron: Horses.nl