Bruggink op het podium in Valencia

Vigalio sneller opnieuw Tornesch) met bleven foutloos, de Brit Daarmee hij dertien Mark wie Bruggink Kevin twee die Edwards, (v. overwinning zich finish Bruggink zestig Nederlandse 36,22 en de Touch in Sho voor ging onder De kwam. ruim seconden was dan combinaties barrage. Tinkers de naar Van en aan Jochems. Daarin bijna plaatsten zes ruiters: duo’s Z. seconde de een

I.Umonia Stal de (v. tintje. Martin Blue naar Argentijn Ham podium. De reed een R) Den Dopazo de Roelofs Nederlands derde kreeg gefokte het Ook R door plaats

40,51 de plaats. Jochems Obolensky) een Ice noteerden eindigden en Cornet (v. d’Alba op en daarmee vijfde seconden Kevin barragetijd van

1,40m buiten in net vijf top Thijssen

zesde Cosmiq Met bleef goed 62,87 de en seconden, een ze in Eerder van de dag noteerde liet Thijssen zien Sanne het Rebelle op in plaats. tijd de foutloos ook zich voor basisomloop Conthargos) 1,40m. (v. ze

1,45m. Uitslag

1,40m. Uitslag

Bron: Horses.nl