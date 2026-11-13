Bruggink op het podium in Valencia

Gert-Jan Bruggink heeft met Vigalio Sho Z (v. Vigo d’Arsouilles) voor de tweede dag op rij een topklassering behaald in Valencia. Nadat Bruggink donderdag al zesde werd in het 1,40m, stuurde hij de twaalfjarige Zangersheide-ruin vandaag naar de tweede plaats in het 1,45m.
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1,40m buiten in net vijf top Thijssen
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1,45m. Uitslag
1,40m. Uitslag
Bron: Horses.nl
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