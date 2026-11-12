Bruggink tweemaal in de prijzen in Valencia

Savannah Pieters
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Gert Jan Bruggink, hier met Vigalio SHO Z. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Gert-Jan Bruggink heeft op het concours in Valencia met twee paarden een topklassering behaald. Met Fellow de Will (v. For Pleasure) eindigde hij als vijfde in het CSI3* 1,45m, terwijl hij met Vigalio Sho Z (v. Vigo d’Arsouilles) beslag legde op de zesde plaats in het 1,40m tweefasen special.


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