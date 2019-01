Bruggink gunt Vampire zijn pensioen

Gert-Jan Bruggink stuurt één van zijn toppaarden met pensioen. Op zijn website maakte Bruggink bekend dat de Marome NW-nakomeling Vampire zal mogen gaan genieten van zijn wedstrijdpensioen. Nadat zijn zus Marleen Vampire tot 1,40m niveau bracht, nam Gert-Jan de teugels van de ruin over waarna vele successen aan hen palmares mochten worden toegevoegd.

Gert-Jan begint het jaar 2019 met een afscheid, en wel het afscheid van Vampire. “Ik heb veel geweldige en soms ook moeilijke momenten gekend met Vampire. Als volle broer van onze Andrea heeft hij het niet altijd gemakkelijk gehad; er waren grote hoefsporen die hij moest vullen.”

Succesvol

Deze voetstappen vervulde de nu 16-jarige ruin met verve. Bruggink won onder andere de Grote Prijzen van Oldenburg en Lanaken (twee maal in 2015 en 2016) op 1,50m niveau, en pakte in totaal 70 top-tien klasseringen op 1,40m tot 1,60m niveau in vijf jaar tijd. “Pas toen Vampire negen was, kruisten onze paden. Sindsdien hebben we geleerd om elkaar te waarderen en te vertrouwen. In het begin was het niet gemakkelijk, we hadden wat communicatieproblemen, maar het werd steeds beter en beter. Wie weet? Als we elkaar eerder hadden ontmoet, was het misschien nog makkelijker en steiler bergop geweest.”

Moeilijke beslissing

Het was voor Bruggink geen gemakkelijke beslissing om Vampire uit de wedstrijdsport te halen, dat is het nooit. “Maar ik wilde het moment waarop ik zelf de beslissing kon nemen niet missen. Ik wilde niet wachten tot hij de beslissing voor mij moest nemen.” Vampire zal bij Gert-Jan en Pia-Luise (Aufrecht) in De Lutte van zijn pensioen mogen gaan genieten.

Bron: Stal Het Oosterbrook/Horses.nl