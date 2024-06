Brussels Stephex Masters onderdeel van Rolex Series

Brussels Stephex Masters maakt eind augustus voor het eerst deel uit van de Rolex Series. De Brussels Stephex Masters werden in 2010 gerealiseerd door Stephan Conter. De wedstrijd vindt dit jaar van 28 augustus tot en met 1 september plaats. De Rolex Series startte in Rome (23-26 mei) en daarna streken de ruiters neer in La Baule (6-9 juni). De volgende wedstrijd is Dinard (18-21 juli) en daarna Dublin (14-18 augustus). De serie wordt afgesloten in Brussel. Volgend jaar maakt Wellington ook deel uit van de Rolex Series.

Ellen Van Guyse, Event Director van Brussels Stephex Events: ”We hebben tien jaar lang groot gedroomd en vooral erg hard gewerkt. Onze graspiste is één van de beste ter wereld. Zelfs met het noodweer van vorig jaar bleef ze er top veilig bijliggen. Daarnaast hebben we onze stallen en de extra faciliteiten voor ruiters hun ondersteunende teams elk jaar verbeterd. Bezoekers proberen we elk jaar nog beter te ontvangen, we maken de omgeving mooier, voorzien extra animatie en geven elk jaar weer een betere vuurwerk- of lichtshow dan het jaar ervoor. We zijn dus zeer ambitieus. Door ons toe te voegen aan de Rolex Series heeft Rolex ons streven daarin duidelijk herkend. En daar zijn we erg trots op.”

Bron: persbericht/Horses.nl