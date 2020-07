Brusselse Stephex Masters afgelast dit jaar

De organisatie van het internationale concours Stephex Masters heeft bekend gemaakt dat de internationale wedstrijd dit jaar niet plaatsvindt. Het evenement in Brussel zou oorspronkelijk worden gehouden van 26 augustus tot en met 30 augustus.

Ondanks dat het een outdoor evenement is, heeft de organisatie geen kans gezien om de wedstrijd te organiseren met in acht neming van de corona-maatregelen van de Belgische overheid.

Moeilijke beslissing

Het wedstrijdcomité schrijft op Facebook: ”Vanwege de voortdurende wereldwijde Covid-19-gevolgen moeten we helaas officieel aankondigen dat de Brussels Stephex Masters niet zullen kunnen plaatsvinden in 2020. Deze moeilijke beslissing komt na een lange en doordachte evaluatie van de situatie door het hele organisatiecomité. Helaas is het nog niet mogelijk dat een evenement van deze omvang en impact plaatsvindt in België. De prioriteit van onze samenleving ligt bij het welzijn, de gezondheid en veiligheid van al onze toeschouwers, gasten, partners, ruiters en leveranciers.”

Besmettingen fors toegenomen

Zeer recent is gebleken dat het aantal nieuwe corona besmettingen in België fors is toegenomen.

Bron: Horses.nl/Facebook