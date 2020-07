Bruynseels wint 4* GP St Tropez

De Grand Prix bij Hubside Jumping, die deze week op 4* niveau werd verreden, was voor Niels Bruynseels en Gancia de Muze (v. Malito de Reve). Tweede werd de Ier Denis Lynch met KWPN-hengst Cristello (v. Numero Uno), die hij eind vorig jaar overnam van Kevin Jochems. Derde was Italiaanse snelheidsduivel Emanuele Gaudiano met Chalou (v. Chacco-Blue).

De jonge thuisruiter Edward Levy ging er weer vol voor, net als vorige week. Levy activeerde op de laatste lijn de raketmotoren van Uno de Cerisy (v. Open Up Semilly) en knalde naar de top van het klassement. Daarna begon het zenuwachtig wachten opnieuw.

Na een flink aantal combinaties met balken en tragere rondjes, boorde Bruynseels Levy’s hoop de grond in. De Belg reed een ontketende Gancia de Muze, die nog wat extra turbo leek te ontwikkelen door heel hard met haar staart rondjes te draaien. Het duo verpletterde de Franse tijd met dik een seconde.

Ehning moet sturen

Even later wurmden Marlon Modolo Zanotelli en Denis Lynch zich ook nog voor Levy. Marcus Ehning had met de bokkende Stargold (v. Stakkato Gold) in de basisronde alle stuurmanskunst nodig gehad voor een nulrondje. De Duitse routinier leek goed onderweg in de barrage, waarin de energie in snelheid in plaats van gebok was omgezet, maar zag uiteindelijk toch een balk vallen.

Voor Gaudiano geldt: het is niet mooi, maar het is wél effectief. Chalou is snel genoeg, maar in de barrage kon hij er dit keer net niet aankomen. Daarmee bleven alleen laatste starters Simon Delestre en Hermes Ryan over als Franse hoop. Toen de vos halverwege de barrage midden in de oxer terechtkwam, ging de overwinning vandaag naar België.

Houtzager en Smolders krijgen balken in basisronde

Harrie Smolders had al vroeg in de basisronde twee balken met de verder goed springende merrie Dolinn (v. Cardento). Smolders had vandaag de teugels weer overgenomen van Cody Quintana, die de merrie de afgelopen dagen in St Tropez uitbracht. Ook voor Marc Houtzager en Sterrehof’s Dante (v. Canturano) liep de basisronde niet als gehoopt, de merrie was wat opgewonden en kwam niet in een mooi ritme. Drie balken waren het resultaat. Daarmee zaten er deze week geen Nederlanders in de barrage van de GP.

Caroline Devos-Poels zesde in 2* GP

De 2* Grand Prix die eerder vanmiddag verreden werd, was prooi voor de Amerikaanse Julie Wells met Ambra (v. Quintender). In deze GP was er een prachtige zesde plaats voor Caroline Devos-Poels, met Carpe Diem DV Z (v. Contact van de Heffinck). De Nederlandse reed dubbel foutloos.

Uitslag 4* GP

Uitslag 2* GP

Bron: Horses.nl