Bruynseels wint eerste GCT met topper Gancia de Muze

Het beste paard van zijn leven. Zo noemt Niels Bruynseels zijn Gancia de Muze (Malito de Reve x Nimmerdor), waarmee hij gisteren zijn eerste Global Champions Tour-etappe won en 99.000 euro mee naar huis mocht nemen vanuit Cannes. "Ik heb er geen woorden voor. Een Grote Prijs als deze winnen betekent enorm veel voor me. Ik moet mijn paard bedanken." Superster Verdi TN (v. Quidam de Revel) blijft in zijn nadagen ook elke keer weer presteren en pakte nu de zevende plaats.

Dat Bruynseels Gancia de Muze, een dochter van de bekende UTV-merrie Barones, het beste paard van zijn leven noemt is niet zo gek. De merrie heeft al verschillende écht dikke prijzen gewonnen. De eerste vette pot pakte de merrie op Indoor Brabant in de Rolex Grand Prix begin 2018, later in het seizoen haalde Bruynseels in Knokke nog een auto op met de merrie en samen met de Malito de Reve-dochter maakte Bruynseels deel uit van het winnende team in de FEI Nations Cup finale in Barcelona. In 2019 was Gancia de Muze een paar weken geleden in Windsor dichtbij de Grote Prijs (4e plaats) en nu dus een Global Champions Tour zege.

Bijzonder verhaal

De door Perry de Winter gefokte Gancia de Muze heeft een bijzondere moeder en een bijzonder levensverhaal. Moeder Barones werd geboren bij de gebroeders Yeb en Pier de Vries uit Harlingen. Deze melkveehouders hadden als hobby paarden en kochten in 1968 op de Zuidlaardermarkt de merrie Garona (Avenir x Jurist x Amburg). In combinatie met Erdball xx bracht zij de keur preferente prestatiemerrie Passe, die dertien keer werd gedekt met Nimmerdor.

Door het vuur

Barones werd als jonge merrie verkocht aan Bart en Miriam van der Kloet, die de zeer goed bewegende merrie niet alleen aan de hand op keuringen voorstelden, maar ook in de zadelrubrieken. Zo liep ze in 1990 onder andere op de UTV onder het zadel. Bij Van der Kloet op hun stal De Wolfsakker in Poppel bracht de in 1983 geboren merrie het later onder de Franse stalruiter David Jobertie tot en met 1,50m niveau. In haar nadagen, van 2005 tot 2008 bracht Barones nog een heel stel nakomelingen. Daarvan springen er nu vier 1,45m of hoger. Gancia de Muze, die heel wat ruiters heeft versleten voor ze bij Bruynseels terecht kwam, is daarvan het succesvolst. Voor de Belg lijkt de merrie door het vuur te gaan.

Scott Brash en Daniel Deusser

Scott Brash had net iets langer nodig voor de barrage met superspringer Hello Mr President (v. Comm d’Api), de tienjarige AES-ruin met aan moederszijde een onbekende afstamming. Vorig jaar won hij de GCT-etappe in Londen en nu in Cannes was het met 35,66 seconden (tegenover 34,69 van Gancia de Muze) net niet raak. “Niels was gewoon te snel en ik kon hem net niet pakken.” Daniel Deusser, die dit seizoen fantastisch presteert en al zes keer geplaatst was, zat ook in Cannes weer bij de top. Met Calisto Blue (Chacco-Blue x Con Air) zette hij de derde tijd neer (45,97).

Verdi blijft maar presteren

Op zeventienjarige leeftijd blijft Verdi TN (Quidam de Revel x Landgraf I) maar presteren. Zijn leeftijd lijkt hem totaal niet in de weg te zitten en ook in Cannes zette hij opnieuw een supermooie basisronde neer met Maikel van der Vleuten. Wie de nulrondjes op 1,60m-niveau van de KWPN’er van het Jaar gaat tellen raakt beslist de tel kwijt. In de barrage ging er helaas wel een balk naar beneden. Maikels vader Eric van der Vleuten mocht ook terug komen in het barrage. Met Wunschkind (v. Cannes) werd hij uiteindelijk 10e (8 strafpunten).

Uitslag



Bron: Horses.nl