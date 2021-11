Bryan Balsiger blijft iedereen voor in tweede ronde GCL Praag

Bryan Balsiger was zojuist de beste in de tweede ronde van de Global Champions League in Praag. Hij stuurde de twaalfjarige merrie Dubai du Bois Pinchet (v. Kashmir van Schuttershof) foutloos over het 1.50m-parcours en klokte de winnende tijd van 54,36 seconden.

Titouan Schumacher hield de Zwitser niet bij en moest genoegen nemen met de tweede plaats. Met de 14-jarige bij Zangersheide geregistreerde Atome Z (v. Amadeus Z) had hij 0,57 seconden langer nodig dan Balsiger om de finish te bereiken in het parcours direct op tijd.

Ahlmann maakt top drie compleet

Christian Ahlmann maakte de top drie compleet met de tienjarige Oldenburger Solid Gold Z (v. Stakkato Gold). Het duo kwam zonder kleerscheuren over de eindstreep in een tijd van 55,21 seconden. Afgelopen weekend viel het paar ook in de prijzen in Kronenberg. Ze wonnen de barrage van het 1.45m-parcours.

Bron: Horses.nl