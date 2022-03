In het Italiaanse Gorla Minore werd vanmiddag de Grote Prijs van het CSI3* concours gewonnen door Bryan Balsiger. Met Du bois Pinchet (v.Kashmir van Schuttershof) was hij ruim anderhalve seconde sneller dan de Duitser Harm Lahde die met Don Diarado (v.Diarado) tweede werd. Paul Delforge nam met Quirimo D (v.Qudam de Revel) de derde plek voor zijn rekening.

Deze GP was gedoteerd met 52000 euro waarvan een kwart naar de winnaar ging.