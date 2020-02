Bulthuis en De Jong runners-up in 1.40m bij de Peelbergen

Er werd vandaag in de Peelbergen tot twee maal toe bijna het Wilhemus afgespeeld. In beide 1.40m proeven waren het Nederlandse ruiters die genoegen moesten nemen met de runner-up positie. Niels Bulthuis stuurde Hilton knap naar de tweede plaats in de GP-kwalificatie, terwijl Hylke de Jong zijn Headline op dezelfde positie parkeerde in de Medium Tour.

De eerste week van de februari tour in de Peelbergen begon goed voor de jonge Hollanders. De achttienjarige Bulthuis reed met de pas achtjarige Hilton (v. Contendros 2) een ogenschijnlijk niet bijzonder rap rondje in het 1.40m, maar de snel- en wendbaarheid die het duo liet zien in de tweede fase was goed voor 23.99 seconden. Slechts 0.25 seconden meer dan de finishtijd van de winnares, Barbara Schnieper uit Zwitserland.

DSHS-talent

Hilton, die bij de Dutch Sport Horse Sales op vierjarige leeftijd al talent toonde, staat sinds zijn vijfde levensjaar bij Bulthuis op stal. “Het is een heel competitief beestje. Ik reed hem vandaag niet perse voor de winst, maar als we een mooi strak rondje neer kunnen zetten, dan zit er meestal wel een klassering bij voor dit paard.” Bulthuis is niet alleen te spreken over zijn 1.40m viervoeter. Hij tipt ook de negenjarige La Toucha Van Dorperheide (v. Zilverstar T).

Toeval

“Ik heb veel verwachtingen van La Toucha. Ze kwam een jaar geleden bij toeval op ons pad. We kochten haar na het zien van een video. Zonder haar geprobeerd te hebben, wist ik het al zeker, dat is een goeie. Ik geef toe, het is een typische merrie, daar moet je mee om kunnen gaan. Ik hoop dat ze binnenkort klaar is voor het hogere werk, maar ik prijs me nu al gelukkig dat ik zo’n paard mag rijden.”

Overige toppers

Teun Vestjens sloot in deze proef achter Bulthuis aan met Felice (v. Calvaro F.C.) op plaats drie. In de tweede 1.40m rubriek van het CSI2* in Kronenberg werd Hylke de Jong tweede met Headline (v. Zirocco Blue VDL) achter Neder-Zwitser Edwin Smits met Dandiego B Z (v. Dutch Capitol). Derde werd Duitser Mario Stevens met Botakara (v. Balou du Rouet). Voor Nederland sloot Kristian Houwen met Drop Shot VM (v. Kannan) aan op plaats vier.

Klik hier voor alle uitslagen.

Bron: Horses.nl