Burke verslaat Van Asten in 1,40m Kronenberg

Leopold van Asten zette met VDL Groep Leopold (v. For Pleasure) een goede ronde neer in de CSIO3* 1,40m over twee fasen in Kronenberg. De combinatie bleef in beide fasen foutloos en met 39,09 seconden op de teller nam Van Asten na zijn ronde de leiding over van Thibeau Spits. De ruiter behield echter niet lang de koppositie.

De Ierse Jessica Burke zette met KWPN-merrie Inpulss (v. Dallas) een razendsnelle tijd van 36,59 seconden neer en greep daarmee gemakkelijk de overwinning. Burke en Inpluss sleepten in de afgelopen paar jaar al meerdere eerste prijzen in de wacht, onder andere in Bonheiden, Kronenberg, Deauville, Harthill, Birmingham, Abu Dhabi, Arezzo, Rome en Dublin. In april werd Inpulss op CSI Chepstow het parcours ingereden door Taylor Peare, maar inmiddels zit Burke weer in het zadel.

Nederlandse successen

In de 1,40m over twee fasen waren er naast de tweede prijs van Van Asten meerdere prijzen voor Nederlandse combinaties. Fleur Holleman en Cataque du Haut Breil (v. Conrad) werden in 0/0/43,23 vierde en Mart IJland eindigde met Isla Ibiza (v. Douglas) op de vijfde plaats. Emma Bocken liep met Kadessa Z (v. Kannan) in de eerste fase 1 strafpunt wegens tijdsoverschrijding op. Met 1/0/46,24 werd ze achtste.

