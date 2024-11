BWG Stables kon wél twee paarden van Glock overnemen

De redactie van de Paardenkrant zocht uiteraard ook contact met Gerco Schröder, die sinds de aankoop van London in de Eurocommerce veiling (voorjaar 2014) ook gesponsord wordt door Glock. Schröder beantwoordde telefoontjes en berichten van De Paardenkrant niet. Voor hem geldt waarschijnlijk hetzelfde als voor ‘Oosterbeek’: spreken over Glock is verboden.

Broer Ben Schröder neemt zijn telefoon wel op: “Sorry, normaal gesproken wil ik over alles praten, maar deze laat ik even aan me voorbij gaan. Glock is echt de afdeling van Gerco en zijn vrouw, probeer het nog maar een keer daar.”

Maar ook zonder het spreken van Gerco Schröder is er wel één en ander te vinden over wat er gebeurt met de Glock-paarden van Gerco Schröder.

