BWP’er Espoir neemt afscheid van sport: ‘Hij is een levenspartner voor mij’

Het 17-jarige springpaard Espoir (v.Surcouf De Revel) neemt afscheid van de sport. De BWP'er behaalde onder het zadel van ’s werelds nummer zes en de hoogst geplaatste Belg op de wereldranking, verschillende overwinningen op het hoogste niveau van de sport.

De bruine ruin won onder anderen de Wereldbeker van Bordeaux in 2018, de Grand Prix van Al Shaqab in Doha in 2019, de Nations Coup van Rotterdam en de Grand Prix van Oslo in 2016. Ook sprong Espoir twee foutloze rondes in de Landenwedstrijd op het Europees Kampioenschap in Gothenburg in 2017.

Fit,gezond, gelukkig

“Na een fantastische carrière hebben mijn team en ik besloten om Espoir terug te trekken uit de sport op de gezegende leeftijd van 17 jaar, fit, gezond en gelukkig” , zegt Pieter Devos. “Hij is een levenspartner voor mij, die me ontzettend veel geleerd heeft. Hij heeft het grootste hart en heeft me geleerd dat als je echt naar je paard luistert, samenwerkt en in elkaar gelooft, je ongelofelijke dingen kan verwezenlijken.”

1 miljoen aan prijzengeld

Espoir werd geboren in 2004 en kwam bij Pieter Devos terecht in 2015, waarna ze een geweldig duo werden. In zijn illustere carrière behaalde de ster talloze Grote Prijzen podium- en ereplaatsen, waardoor hij tot de beste paarden ter wereld behoorde en meer dan 1 miljoen euro aan prijzengeld won.

Unieke band

Er is een video gemaakt waarin de unieke band tussen ruiter en paard herkenbaar is. “Ik hoop dat je de tijd kan nemen om de video te bekijken, hij verdient het om gevierd te worden als het bijzondere paard dat hij is. Ik geloof dat de video er ons allemaal aan kan herinneren waarom we zo intens van onze paarden houden.”

Iedereen bedanken

“Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die een rol heeft gespeeld in het verhaal van dit speciale paard. Van zijn fokkers, de ruiters die hem voor mij onder het zadel hadden tot Bart Vandecasteele zijn mede-eigenaar, Simon Rousic zijn groom en verzorger van al die jaren, onze partners en het hele team van Devos Stables. Achter de schermen kreeg hij de bijzondere zorg en liefde van dit team. Ze hebben hem omringd en ook in de toekomst zal dit blijven gebeuren.”

Durven geloven

“Maar in het bijzonder wil ik Espoir bedanken: hij is het paard dat mijn leven heeft veranderd en die me het vertrouwen gaf om te durven geloven en grote doelen te stellen.” Espoir zal op Devos Stables in Bekkevoort, België van zijn pensioen genieten, waar hij kan genieten van de wandelingen met Pieter tussen de fruitbomen en van de welverdiende rust.

Bekijk hieronder de video:

Bron: Horses.nl/Devos Stables