C-Ingmar (31) van Pia-Luise Aufrecht Bruggink overleden

Het Grand Prix-paard C-Ingmar is op 31-jarige leeftijd overleden. De Cassini I-zoon was jarenlang zeer succesvol op de internationale wedstrijden onder het zadel van Pia-Luise Aufrecht-Bruggink. De Holsteinschimmel heeft veel betekend voor de carrière van de amazone.

Met C-Ingmar maakte Aufrecht haar echte sportieve doorbraak in het jaar 2003. Toen werd de amazone in het Duitse B-kader opgenomen en behaalde zilver op de Duitse kampioenschappen. Ook was er daar brons in het gezamenlijke kampioenschap dames en heren samen. Voor het eerst verscheen ze aan de start in Aken en was er voor het thuispubliek de overwinning in de Grand Prix op het CSI 3* Affalterbach.

Op haar facebook-account schrijft de amazone: “Dank je wel! Je was mijn alles! Je hebt me gebracht waar ik nu ben. Niemand had kunnen vermoeden dat deze droom zou uitkomen, maar je hebt het gewoon gedaan, Ingmar!”

Bron: Facebook/ Reiterrevue