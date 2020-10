Caitlin Creel stuurt topspringpaard Liberty Son met pensioen

Caitlin Creel maakte op Instagram bekend dat Liberty Son 2 (v. Eurocommerce Washington) op 17-jarige leeftijd met pensioen gaat. De topruiters Philipp Weishaupt en Marco Kutscher brachten de ruin op het hoogste niveau uit. Kutscher verscheen met Liberty op internationale wedstrijden van september 2013 tot juni 2015. Weishaupt nam de teugels over van zijn landgenoot en reed met de bruine ruin van november 2015 tot en met juli 2016.

In september 2016 verliet Liberty Son 2 Duitsland en vervolgde zijn carrière met de Amerikaanse amazone Caitlin Creel. De ruin liep in juli 2017 een zware blessure op en was 1,5 jaar uit de running. In maart 2019 maakte de ruin zijn wedstrijdrentree met Creel. Liberty Son 2 liep in januari zijn laatste wedstrijd in Wellington.

Once in a lifetime-paard

Creel schrijft op Instagram: “Liberty Son maakte mijn grootste dromen waar. We haalden in juli 2017 een gouden teammedaille bij de Young Riders in Saugerties. Ik voel mij gezegend met zo’n once in a lifetime-paard als Liberty.”

Bron: Horses.nl/Instagram