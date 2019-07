Camargo vervolgt sportcarrière onder Nicola Philippaerts

Ludo Philippaerts heeft samen met zijn sponsor en familievriend Frans Lens de sportrechten van Camargo (Canturo x For Pleasure) gekocht. Zoon Nicola heeft inmiddels plaatsgenomen in het zadel van de Hannoveraanse hengst en rijdt hem op CSI Knokke voor het eerst de ring binnen. De fokrechten van Camargo blijven vooralsnog bij de familie Jünger.

Camargo werd door Ralf Jünger gefokt uit de Olympische merrie Fit For Fun (mv. Fabriano). De eerste jaren sprong Jünger zelf met de hengst, maar twee jaar geleden nam Luciana Diniz de teugels over. Diniz stuurde moeder Fit For Fun een jaar daarvoor naar de negende plaats op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.

Laatste wedstrijd

Dit jaar eindigden Diniz en Camargo nog op de vierde plaats in de Grote Prijs van CSI5* GCT/CCL Shanghai. In juni dit jaar was het laatste gezamenlijke optreden van de combinatie en daarna verscheen Camargo eenmalig in de ring onder Ludger Beerbaum.

Bron: Horses.nl/St. Georg