Cameron Hanley gaat voor Poden Farms rijden

Poden Farms, die succes op succes viert met Ben Maher en de door Willy Wijnen gefokte Explosion W (Chacco-Blue x Baloubet du Rouet), heeft een internationale topruiter aan het team toegevoegd. Dat is de Ierse ruiter Cameron Hanley. Naast het rijden gaat hij samen met Maher de training van de 21-jarige dochter des huizes, Emily Moffitt, op zich nemen.

“Ik ben heel blij dat Cameron ons team komt versterken”, zegt Neil Moffitt, eigenaar van Poden Farms. “Hij beschikt over de uitstekende eigenschappen waarnaar we op zoek waren. Niet alleen zijn rijvaardigheden, maar ook zijn vermogen om te helpen bij de training van mijn dochter Emily. We hebben een breed scala aan fantastische paarden en kijken uit naar wat de toekomst ons allemaal te bieden heeft.”

Bron: Poden Farms/Horses.nl