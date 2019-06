Canada houdt Nations Cup-zege in eigen land

Er was afgelopen weekend in Langley geen barrage nodig in de landenwedstrijd, want er bleef geen enkel team helemaal foutloos. Het Canadese team zette met vier strafpunten het beste resultaat neer en hield daarmee de overwinning in de Nations Cup in eigen land.

Voor het thuisrijdende team waren Lisa Carlsen met Parette (v. Pessoa VDL) en Nicole Walker met Falco van Spieveld (v. Toulon) goed voor twee foutloze rondes. Mario Deslauriers liet Bardolina (v. Clarimo) een ronde mee springen en bleef daarin foutloos en Tiffany Foster kreeg twee keer vier strafpunten met Figor (v. Querly-Elvis), waarvan er een kon worden weggezet als streepresultaat.

Top drie

Het Ierse team kreeg acht strafpunten in totaal en eindigde daarmee op de tweede plek, de Amerikanen volgden met twaalf strafpunten op de derde plek. Het Mexicaanse team dat de eerste twee landenwedstrijden in de North and Central America & Caribbean League won, eindigde in Langley op de vierde plek met zestien strafpunten in totaal.

Tussenstand

Mexico ging met twee overwinningen al aan de leiding in deze League en daar is met deze Canadese overwinning niets aan veranderd. Mexico staat nog steeds bovenaan met 270 punten, De Verenigde Staten volgen met 250 punten op de tweede plaats en de Canadese ruiters maken de top drie compleet met 240 punten.

Uitslag

Bron: Horses.nl