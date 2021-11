Canadees Mark Laskin wordt Chef d’Equipe van Mexicaans springteam

Mark Laskin, die op 9 november ontslag nam als technisch adviseur voor het Canadese springteam, is met ingang van 1 december benoemd tot chef d'equipe van het Mexicaanse springteam. De Belgische Stanny van Paesschen was vijf jaar lang Mexicaanse chef d'equipe, maar trad af na de Olympische Spelen van Tokio in augustus.

”Mr. Laskin is een zeer ervaren, succesvolle en gerespecteerde ruiter, trainer en hippisch leider”, aldus een aankondiging van de Mexicaanse paardensportfederatie. ”De combinatie van zijn ervaring, gedrevenheid en integriteit maakt Laskin de ideale kandidaat voor onze gemeenschap en voor de volgende groeifasen. We zijn er zeker van dat ons Mexicaanse springteam samen uitmuntendheid en ongelooflijke resultaten zal behalen.”

Goud op Alternatieve Olympische Spelen 1980

Voordat Laskin begon als technisch adviseur in Canada was hij een succesvolle springruiter. Hij hielp het land teamgoud te verdienen op de Alternatieve Olympische Spelen in 1980 te Rotterdam en nam deel aan de Wereldkampioenschappen in 1982.

