Canadese zege in Grand Prix Riesenbeck, Thijmen Vos vijfde

Met slechts vijf combinaties in de barrage was de Grand Prix van Riesenbeck geen lange zit. Opvallend is dat geen enkele Duitser zich voor de barrage wist te plaatsen. Het was de Canadees Chris Sorensen die er met de hoofdprijs van 7.050 euro vandoor ging, hij was met Chinox (v. Cancara) de snelste van de drie die foutloos bleven. Thijmen Vos sloot de week af met een vijfde plaats.