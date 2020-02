Carambole én Glasgow weer terug in de ring!

Goed nieuws voor de Nederlandse springsport! Twee toppaarden maken dit weekend hun rentree in de wedstrijdring: Carambole van Willem Greve en VDL Glasgow W van 't Merelsnest van Jur Vrieling. Vanmorgen sprongen ze allebei dubbele foutloze 1,30m-rondjes op de Winter Masters in De Peelbergen. De twee hengsten lopen dit weekend een CSI1*.

De door blessures geplaagde Carambole meldde zich afgelopen zomer met Willem Greve weer terug aan het front en werd onder andere 4e in Aken en 2e in Paderborn. Daarna was de nu 16-jarige hengst weer even van het toneel verdwenen. Vanmorgen sprong hij weer zijn eerste internationale wedstrijd sinds september 2019. De hengst bleef twee keer foutloos in het tweefasen 1,30m.

Glasgow

Glasgow van de VDL Stud stond wat langer aan de kant. Hij liep zijn laatste CSI in juni (Geesteren) en had te kampen met een blessure waardoor het EK er deze zomer niet inzat. Ook hij liep vanmorgen in dezelfde ring zijn rondjes 1,30m en liet eveneens alle balken liggen onder Jur Vrieling. In de tweede fase was er een tijdfout.

De rubriek werd gewonnen door Lars Kersten met Giwana (v. Baltic VDL).

Uitslag

Bron: Horses.nl