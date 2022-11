Caroline Devos moet hard rijden voor tweede plaats in Kronenberg

Caroline Devos-Poels kwam vandaag in De Peelbergen een halve seconde tekort om Hannes Ahlmann van de zege te houden. Het twee fasen-speciaal-parcours op 1.40m-niveau fungeerde als kwalificatie voor de middentour. Ahlmann was in de tweede fase de snelste met de Baloubet du Rouet-zoon Baloucan (0/28.38).

Maar liefst 31 combinaties bleven in beide fases foutloos, er moest dus heel hard gereden worden om voor een prijs in aanmerking te komen. Met de tienjarige merrie Milona van het Speienhof (v. Chopard VDB Z) pakte Devos-Poels een prijs van 400 euro mee.

Alberti en Munsterhuis

Ook Joey Alberti viel met de negenjarige Oldenburgse Baltic Love (v. Balou du Rouet) nog in de prijzen dankzij zijn achtste plek. Minder gelukkig was Jochen Munsterhuis, die met de achtjarige KWPN’er Jaguar (v. Arko III) mooi foutloos bleef, maar met zijn 22-ste plek niet voor een prijs in aanmerking kwam.

Bron: Horses.nl