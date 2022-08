Caroline Devos-Poels laat Wilhelmus klinken op CSI3* Knokke

Knokke - Caroline Devos-Poels leverde met Milona van het Speienhof (v.Chopard VDB) een geweldige prestatie door vier notoire hardrijders uit België in hun eigen huis de baas te blijven in het progressief springparcours 1.40m met twee jokers. Niels Bruynseels met Diornella-D (v.Diamant de Semilly), Jérôme Guery Hannes 197 (v.Balou du Rouet) en Ludo Philippaerts met Obama de La Liniere (v.Marius Claudius), ze moesten allen in die volgorde het onderspit delven tegen de ontketende Caroline Devos-Poels.

Ook de vijfde plaats was voor een Belg in de persoon van Jeroen Appelen die Neverland Z (v.Numero Uno) bereed.

Ondanks de joker op 1.50m kwamen er toch 17 combinatie’s foutloos aan de finish in dit parcours met 10 hindernissen en een prijzenpot van 7500 euro waarvan 1875 euro voor de winnares.

Nederlanders

De enige andere Nederlander in deze proef was Harrie Smolders die Dolinn N.O.P. (v.Cardento) naar de achtste plaats reed in 52.55 seconden.

Uitslag