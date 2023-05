Caroline Devos-Poels tweede in hoofdnummer Opglabbeek

In het hoofdnummer vandaag op CSI Opglabbeek, een 1,50 m direct op tijd die geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, sprong Caroline Devos-Poels naar de tweede plaats. Dat deed ze met Milona van het Speienhof (v. Chopard VDB Z). Een fraai debuut in het 1,50 m voor het duo dat eerder successen behaalde in het 1,45 m en 1,40 m.

Caroline Devos-Poels reed de BWP-merrie Milona in seconden 66,22 in seconden over de finish. Dat was goed voor de tweede prijs en het bijbehorende prijzengeld van 5.240 euro. In deze 65 deelnemers tellende rubriek bleek Matthew Sampson een klasse apart. Met MGH Candy Girl (v. Sligo Candy Boy) klokte de Brit de razendsnelle tijd van 63,30 seconden en was daarmee de terechte winnaar.

Riossa en KWPN-hengst Entertainer

Gaj Riossa werd derde. De ruiter uit Slovenië passeerde met de KWPN-hengst Entertainer (v. Warrant) de finish in 67,74 seconden.

Ook Pals in top 10

Voor Nederland eindigde ook Johnny Pals met Happy Linda (v. Eldorado Vd Zeshoek) in de top tien. Met een tijd van 69,85 seconden werd het duo zesde.

Uitslag

Bron: Horses.nl