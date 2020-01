Cas de Liberté naar Richard Howley

Niels Bruynseels voormalige Grand Prix-paard Cas de Liberte (v. Cracky Z) zal voortaan in de ring verschijnen met de Ierse ruiter Richard Howley. "We zijn erg blij met Cas de Liberte. Ze heeft veel ervaring, zowel op kampioenschappen als op het hoogste niveau van de sport. We kijken uit naar het komende jaar", vertelde Howley over zijn nieuwe aanwinst aan World of Showjumping.

In december 2018 werd de nu veertienjarige Zangersheide-merrie verkocht naar Amerika, waar Sophie Gochman de teugels overnam.

Carrière

Cas de Liberté kwam als achtjarige bij Niels Bruynseels op stal. In hun eerste seizoen samen won Bruynseels al de 3* Grand Prix van Kapellen en de 4* Grand Prix in Luik. Daarna volgden nog veel overwinningen en hoge klasseringen in Grote Prijzen en wereldbekerwedstrijden.

EK en WK

Ook werd Bruynseels en de dochter van Cracky Z geregeld opgesteld in het Belgische Nations Cup team. Het paar won met het team onder meer de Nations Cup in Rotterdam. Het leidde tot afvaardiging naar de Europese kampioenschappen in Gothenburg en de wereldruiterspelen in Tryon.

Gochman heeft de merrie afgelopen jaar niet op internationale wedstrijden uitgebracht.

Bron: Horses/WoSJ