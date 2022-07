Castro wint 1.45m Kronenberg: Smolders en Monaco bewijzen vorm richting WK Herning

In de Peelbergen stond nog een 1.45m op het programma. Hierin waren het de Brazilianen die domineerden. Zowel de eerste als de tweede plaats ging naar het groen-geel. Joãlo Victor Castro was met Helga goed voor de overwinning en Marlon Modolo Zanotelli met Chelsea (v. Christian) voor plaats twee. Harrie Smolders bewees opnieuw de topvorm waarin zijn Monaco (v. Cassini II) verkeerd. De Cassini-zoon sprong het 1.45m uit het boekje en eindigde op plaats vier.

Dennis Lynch sprong zich tussen Smolders en de Brazilianen in en eindigde op plaats drie. Dit deed hij door Dark Chocolate 48 (v. Casall) naar een tijd van 71.02 seconden te sturen. Nederlands succes was er ook voor Lars Kersten. Ook hij finisthe foutloos. In het zadel van Sweet Tricia (v. Berlin) werd het een tijd van 72.72 seconden en een vierde plaats.

