Catherine Tyree sleept 4* GP Wellington binnen

Zaterdagavond werd de langverwachte $214.000 kostende Holiday & Horses Grand Prix CSI4* verreden in Wellington. Nadat het in 2020 werd uitgesteld door de corona-pandemie. De winst was er voor Catherine Tyree die in het zadel zat van BEC Lorenzo (v. Livello). Als derde starter in de barrage had het duo de kans om de leiding over te nemen, aangezien er nog geen foutloze combinaties in de barrage waren. Tyree maakte van de gelegenheid gebruik door een snelle rit zonder strafpunten in 39,17 seconden neer te zetten en zo als koploper uit de bus te komen.

De tweede plaats was er voor Shane Sweetnam met Karlin van ’t Vennehof (v. Fantomas de Muze). De ier reed een foutloze ronde en passeerde de finishlijn in 39,647 seconden. Als derde mocht Beat Mandli zich op stellen. De springruiter rekende in het parcours op Dijon Terdoorn Z (v. Diamant de Semilly) en zette een foutloze ronde neer. De zwitser finishte iets achter Sweetnam in een tijd 39,65 seconden.

Droom om met BEC Lorenzo te werken

”Ik heb BEC Lorenzo sinds het einde van zijn zeven-jarige jaar, hij is nu 11, dus vier jaar. We zijn begonnen op 1.25m niveau. We hebben samen veel ervaring maar zijn pas anderhalf jaar geleden met de grote proeven, zoals CSI4*,” vertelde Tyree na haar overwinning. ”We hebben echt de tijd genomen om het te perfectioneren en hem te ontwikkelen. Het is een droom geweest om met hem te werken. Dit is wat iedereen wilt als je een jong paard krijgt – om ze te ontwikkelen en naar dit niveau te brengen en dan hopen dat ze succesvol zijn.”

Concentreren op het rijden

”Het parcours van vandaag was zeker pittig. De tijd was krap en alle lijnen waren open. Uiteindelijk kon ik dat in mijn voordeel gebruiken. Het eerste deel van de proef heb ik kunnen bekijken, dus ik wist welke stukken lastig waren. Ik probeerde me vooral te concentreren op het rijden van mijn paard, mijn passen en mijn plan. En mij niet te veel mee te laten slepen met wat er daarbuiten gebeurde,” zei Tyree. ”Ik had nog drie hele snelle combinaties achter me in de barrage, dus ik wist niet of ik genoeg had gegeven. Er was een binnenbocht in de barrage die er niet goed uitzag toen ik naar binnen ging, dus koos ik ervoor om er snel om heen te rijden. Ik had geluk dat ik een goede galop had.”

Martha Jolicoeur Leading Lady Rider Award

Na afloop van de proef werd de Martha Jolicoeur Leading Lady Rider Award uitgereikt aan Tyree en Lorenzo, die de titel opeisten dankzij hun overwinning in de Grand Prix, gecombineerd met een achtste plaats in de $50.000 Premier Equestrian Grand Prix Qualifier CSI4* op donderdag.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl/Palm Beach International Equestrian Centre