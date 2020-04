Catherine Tyree stuurt 16-jarige Enjoy Louis met pensioen

Catherine Tyree brengt haar paard Enjoy Louis (v. Coriano) niet meer uit in de internationale sport. De BWP’er mag geniet van zijn pensioen. Tyree vormde sinds juli 2015 een combinatie met de ruin. Enjoy Louis was succesvol in de internationale sport. Het paar verscheen begin maart voor het laatst aan de start bij de CSI5*-wedstrijd in Wellington.

Tyree nam vorig jaar in augustus de derde plaats mee naar huis door in de Grand Prix van Traverse City in de barrage foutloos te blijven.

Harrie Smolders

Harrie Smolders bracht het paard op concoursen uit in 2014 tot aan het begin van 2015. Smolders won in 2015 in Göteborg een 1.45m-rubriek, die deel uitmaakte van het CSI5*-evenement

