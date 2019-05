Celvin van Jérôme Guéry verhuist naar stal van Jan Tops

De getalenteerde Celvin ( Raphael x Werther) van Jérôme Guéry gaat voortaan verder onder het zadel van de Japanse ruiter Mike Kawai. Dat heeft de Belgische ruiter gisteren bekend gemaakt.

De Belg en zijn vriend Alexander Oancea hadden Celvin in maart 2018 overgenomen van de Italiaanse Alexa Larkin na zijn goede resultaten in de Sunshine Tour. De ruin heeft zich sindsdien onder het zadel van Jérôme Guéry verder verbeterd. Nu zal de Japanse ruiter Mike Kawai de teugels van Celvin overnemen.

Een van de beste prestaties van Celvin is de overwinning met de Rode Duivels in de Rabat Nations Cup in oktober, waarbij hij twee keer een foutloze ronde noteerde. Onlangs nog eindigde de nakomeling van Raphael op de zesde plaats in de CSI5* Grand Prix van Parijs. Tijdens de Longines Global Champions Tour in Mexico City bewees de 12-jarige KWPN’er zich ook nog in twee proeven. De vos werd eerder in 2016 in het 1.45 m.uitgebracht door de Nederlandse Anne-Marie Poels, waarna de ruin verder ging onder de Italiaanse Alexa Larkin die hem uitbracht in het 1.50 m. In maart 2018 nam de Belgische ruiter het paard van haar over.

Allerhoogste niveau

Jérôme Guéry denkt dat hij erin geslaagd is om zijn paard tot een nog hoger niveau te brengen: “Celvin verlaat mijn stallen en heeft zich onder het zadel in meer dan een jaar verder ontwikkeld en het hoogste niveau bereikt en behaalde meerdere zeer goede resultaten, zoals in Saut Hermès en Mexico City. Hij vertrekt naar de stal van Jan Tops waar hij gereden zal worden door de Japanse ruiter Mike Kawai. Ik wens het nieuwe duo heel veel succes en ik weet zeker dat Celvin zijn nieuwe ruiter net zoveel plezier zal brengen als hij mij ook heeft gegeven.”

Bron: Horses.nl/grandprix-replay