Centolina RB naar Darragh Kenny

Doron Kuipers heeft laten weten dat de twaalfjarige Centolina RB (v. Cento) verkocht is aan de Ierse springruiter Darragh Kenny. De Holsteiner merrie werd door Kuipers op 1m45 / 1m50 niveau uitgebracht en was in januari nog op Jumping Amsterdam te zien in een aantal rubrieken. Kuipers reed zijn laatste wedstrijd met de schimmel in juli in Kronenberg.