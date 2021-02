CES Valencia Tour gestaakt wegens paardenvirus

De CES Valencia Tour in Spanje is vandaag halverwege de CSI 3* Grand Prix stopgezet. Enkele paarden hadden op het concoursterrein een virus opgelopen. Springruiter Michael Greeve, die ter plaatse meereed, laat aan Horses.nl weten dat nog onduidelijk is om welk virus het gaat. De uitslag daarvan komt maandagochtend.