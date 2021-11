Chaiton F Z, Tobago Z en Untouched leveren winnaars vrijspringen Wambeek

De negende editie van de National Free Jump Contest van de Jonge Fokkers Wambeek werd afgelopen donderdag bij de Belgische Sportstal Vanderhasselt afgewerkt. Deze jonge groep fokkers uit het Belgische Wambeek heeft als doel de sport te promoten en mensen bij elkaar te brengen. Een 170-tal jonge springpaarden en pony’s verschenen er aan de start. Zij werden beoordeeld door juryleden Joris Sammels, Herman van den Broeck, Katrijn Van Hoecke en Walter Lelie.

De overwinning in de reeks voor pony’s ging naar Karday van Orchid’s, een nakomeling van Kanshebber en in eigendom van Ruben Vandergucht. De tweede plaats was voor Winnie van den Dael (v. Chaiton F Z) van hengstenhouderij Dekens. Het brons ging naar Springbourne Corinthian (v. Casco’s Silverghost) van Royalty Horses.

Tobago Z-zoon

Bij de mannelijke tweejarigen won het paard dat als eerste in de ring verscheen. Het was de Tobago Z-zoon Togo Z van Bram Vereertbrugghen die met veel overtuiging de overwinning behaalde. Clinto van Klapscheut Z (v. Clinton) van Emile Van Rossem behaalde een tweede plaats. Clinto is een zoon van de bekende stammerrie Uriana van Klapscheut. Elliot LT Z (v. El Barone 111 Z) van fokker Lucas Troch sprong naar een derde plaats.

Untouched-dochter

Usha Key Sr Z (v. Untouched) kwam als laatste in de ring bij de tweejarige merries en behaalde de meeste punten. De kleindochter van Babbe van ’t Roosakker (dochter van Usha van ’t Roosakker) werd voorgesteld door Dave Blyau. De tweede plek was voor Trisch van den Bisschop (v. Di Cantero van Ter Hulst Z) van Stal Den Bisschop – JW Stables en De Moerhoeve. Zij is een halfzus van de GP-hengst Mumbai van de Moerhoeve en de talentvolle Opium JW van de Moerhoeve. Nixon van ’t Meulenhof leverde met Novi Z de nummer drie in deze reeks. Het fokproduct van Rob Leemans komt uit de moederlijn van Toulon. Zij werd voorgesteld door Hans Saerens.

Chaiton F Z-nakomelingen domineren

De nakomelingen van Chaiton F Z domineerden de reeks voor driejarigen. Zo won zijn dochter Cornetta Fernantes Z deze reeks. Zowel Cornetta als Chaiton werden gefokt door Gregory en Dirk De Vidts. De hengst Stillot van de Mispelaere (v. Pilothago TN) van Joris en Mia Vermeulen behaalde een tweede plaats. Zijn grootmoeder is de moeder van o.a. Bisquet Balou van de Mispelaere en Horst van de Mispelaere. Op een derde plaats kregen we Speedy van Klapscheut (Chaiton F Z) van Emile Van Rossem.

Bekijk de uitslagen hier

Bron: Jonge fokkers