Chantal Regter wint met supersnelle rit 1.45m Spruce Meadows Prijs op CH De Wolden

In deze druk bezette rubriek van de Spruce Meadows Prijs kwam Chantal Regter met Quilando (Quintender x Landadel) als 24e aan de start en zette meteen een razendsnelle tijd neer. De amazone uit Witten finishte in 24,54 sec. en niemand die daarna deze tijd nog wist te kloppen. Daarmee pakte ze de overwinning in deze kwalificatieronde op CH De Wolden.

Met maar liefst 53 combinaties bleef het lang spannend, maar uiteindelijk lukte het alleen Daan van Geel om bij haar supersnelle tijd in de buurt te komen. De ruiter uit Gees reed met Guus (Vleut x Monaco) een solide en foutloze eerste ronde en in de tweede fase kwam hij in 25.12 sec over de eindstreep, maar dat was niet genoeg om Regter van de eerste plek te krijgen. Wel drong hij Albert Zoer naar de derde plaats. Zoer finishte met Heechhiems Cancun VDM (Balou de Rouet Z x Karandasj) in 25.26 sec, net niet snel genoeg om Van Geel voor te blijven. Toch stond een Drents trio bovenaan in deze wedstrijd

Lang wachten beloond

Het lange wachten van Chantal Regter werd beloond. Voor Regter is in deze kwalificatie wel duidelijk geworden welk paard ze zondag in de Grote Prijs gaat rijden. “Dat is Quilando. Dat is een rijper paard dan Conchacco. Die laatste is een achtjarige en heeft nog maar één Grote Prijs gelopen. Daar kan ik zaterdag nog in het Championat of Veeningen mee starten en daar kan hij ook nog leren. Maar Quilando heb ik al meerdere jaren en wij zijn een goed op elkaar ingespeeld koppel. Verleden jaar heb ik met dit paard ook gereden in de Grote Prijs bij De Wolden. Hij doet het nog steeds heel goed en ik heb er alle vertrouwen in.”

Tevreden

Regter was tevreden met haar ronde in de Spruce Meadows Prijs. “Het ging naar wens en ik hoefde nergens te forceren. Alleen is het nog niet afgelopen. Er komen nog een paar snelle combinaties”, liet ze tegen het einde van de rubriek weten. Op dat moment waren nog enkele combinaties niet in de ring geweest. Maar nog geen kwartier later en met een fout van de laatste deelnemer Corné van Zanten was de winst voor Regter binnen.

Uitslag 1.45 m

1.40m Buning Wegenbouw Prijs

In de andere ring van het concoursterrein wist Mohammed Ghanem Al Hajri, net als donderdagavond, een pittige rubriek te winnen. De ruiter uit de Verenigde Arabische Emiraten kwam met Hermes de Mariposa (Canturo x Power Light) tot de overwinning in de Buning Wegenbouw Prijs, een wedstrijd met ingebouwde barrage over 1.40 m. Hij was ruim sneller dan de Belgische Kirsten Rombouts. De winnende tijd van Al Hajri was 26.50. Rombouts kwam met Fuptricia van Beek (Vagabond de la Pomme x Up and Down Cellebroedersbos) in 26.88 over de finish. De Italiaan Giampiero Garofalo werd derde. Hij klokte 28.39 met Alacapone Des Carmille (Dimand de Semilly x Heartbreaker). Het was Michael Greeve die als vierde en beste Nederlander uit de strijd kwam. Op Dacantos (Up to Date x Cassini I) viel hij met zijn tijd van 26.86 net buiten de top drie.

Uitslag 1.40m

Bron: Horses.nl/CH De Wolden