Chantilly wil het Aken van Frankrijk worden

Chantilly maakt niet langer deel uit van de Global Champions Tour die daar tot 2019 werd verreden, maar organiseert een nieuwe 5*-wedstrijd tegen de schitterende achtergrond van het kasteel in Chantilly. Deze internationale wedstrijd staat op de kalender van 8-11 juli. De concours directeur Christophe Ameeuw is enthousiast over de nieuwe wedstrijd: ''Wat Aken voor Duitsland is, zal Chantilly voor Frankrijk zijn.''