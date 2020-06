Chao Lee houdt concurrenten op afstand in Riesenbeck

Katrin Eckermann deed dinsdag goede zaken door op het terrein van Ludger Beerbaum in Riesenbeck de proef in de klasse S* op haar naam te schrijven. De Duitse bleef foutloos in een tijd van 65,08 seconden met wereldkampioene Chao Lee. De dochter van Comme il Faut greep vorig jaar als 6-jarige in Lanaken op spectaculaire wijze de wereldtitel.

Christian Kukuk moest met de 10-jarige schimmel Discar (v. Diarado) genoegen nemen met de tweede plaats. Kukuk liet ook alle balken in de lepels liggen, maar was 0,26 seconden langzamer dan Eckermann.

Derde plaats voor Kukuk

Christian Kukuk nam ook de derde plaats mee naar huis. Met de 10-jarige Westfaler Botaro (v. Balou du Rouet) legde de Duitser de proef foutloos af in een tijd van 67.25 seconden.

Familiepaard

Chao Lee is een bijzonder paard voor de familie Eckermann. De donkerbruine Rheinlander is gefokt door Otmar Eckermann. Zijn dochter Katrin brengt het paard uit in de sport.

Bron: Horses.nl/Facebook