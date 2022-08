Charlotte Bettendorf blijft Belgen voor in GP van Bonheiden

In Bonheiden zat er maar een snorhaar verschil tussen Charlotte Bettendorf en Jeroen de Winter maar het was genoeg voor Bettendorf om de winst te claimen in de CSI2* GP over 1.45m hoogte. Waar de Luxemburgse amazone met Babacool (v.Tlaloc M) de klok stopte op 41.20 seconden deed De Winter dat met Iron Lady van 't Meulenhof (v.Parco) maar 0.08 seconden later. Anthony Wellens reed Danger Civil vh Lindehof (v.Diamant de Semilly) naar de derde plaats.

Voor de Nederlanders was het een slechte dag want Pascal Uytendaal, Bart de Bruijn en Ilse Tolboom eindigden allen in de staart van het klassement.

Uitslag