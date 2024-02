Charlotte van Breemen sluit succesvolle week in San Miguel af met 1,40m-zege

Charlotte van Breemen heeft er met Hastings (v. Quality Time TN) een succesvolle week opzitten in het Mexicaanse San Miguel de Allende. Na een tiende plaats in de 1,35m over twee fasen (0/0/35,24), een derde plaats in de 1,40m met winning round (0/0/42,08) won ze tot slot de 1,40m met barrage.

In het basisparcours van de 1,40m met barrage hielden twaalf combinaties de score op nul. De helft daarvan sprong in de barrage nogmaals foutloos, maar Van Breemen was met 36,49 seconden op de teller de enige die onder de 37 seconden dook. De Argentijn Juan Bautista Pidutti Hortas kwam met Ballypatrick Tangelo (v. Tangelo van de Zuuthoeve) het dichtst in de buurt, hij klokte een tijd van 37,10.

Bron: Horses.nl