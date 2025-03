Chedraui en Nederlands-gefokte Haraminka P winnen CSI5* Grand Prix Coapexpan

In het weekend van The Dutch Masters werd in Coapexpan een vijfsterren Grand Prix verreden. Daar schreef Jose Antonio Chedraui Prom met de door Pegasus Stables gefokte merrie Haraminka P (v. Verdi TN) de overwinning op zijn naam. De nummer drie van de Centrale Keuring in Overijssel 2015 sprong tot halverwege vorig jaar nog onder het zadel van Ernesto Canseco.

Haraminka, die net zoals Totilas uit de Freiminka-stam is gefokt, sprong in juni vorig jaar haar eerste CSI met Chedraui in het zadel en in Coapexpan behaalde de combinatie hun eerste internationale zege. In het basisparcours van de Grand Prix hield geen van de kleine twintig combinaties alle balken in de lepels en daarom kregen de zes vierfouters een uitnodiging voor de barrage.

Daar kwamen vier combinaties foutloos aan de finish, waarbij Chedraui met 38.04 op de klok de snelste tijd liet optekenen. Luis Alejandro Plascenia met Enzo BJX (v. Vigo Cece, 0/40.20) en Ana Sofia Legorreta Hernandez met Bonfois van ’t Hof Eversem Z (v. Bisquet Balou van de Mispelaere, 0/42.39) maakten de top drie compleet. Luciana Roberto Gonzalez Guerra reed de KWPN’er Ehrens (v. Cardento) in 43.22 seconden naar de vierde plaats.

