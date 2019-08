Chela LS met pensioen

Het toppaard Chela LS (v. Fergar Mail) van de Amerikaanse Ashlee Bond gaat met pensioen. Dit kondigde World of Showjumping aan op hun website.

De combinatie Bond-Chela LS hebben vele sportieve hoogtepunten gekend in hun carrière. Met de nu vijftienjarige merrie wist Bond de CSI 3* 1.50m te winnen in het Amerikaanse Thermal in november. Ze werden tweede in Calgary in het 1.55m in 2017 en nam ze deel aan de Wereldruiterspelen in Tryon. Afgelopen juni won ze met het Israëlische team in Moskou de Olympische Kwalificatieproef.

Voor een fotoserie klik hier.

Bekijk hier het filmpje van Chela LS en Bond in Thermal:



