CHI Donaueschingen in 2025 gecanceld

Het CHI Donaueschingen zal dit jaar niet plaatsvinden. Het evenement stond gepland van 18-21 september, maar wordt verschoven naar volgend jaar. Dan staat CDI Donaueschingen op de kalander van 17-20 september. ''De langetermijnontwikkeling van het toernooi naar een nog hoger niveau dan in 2024 heeft onze hoogste prioriteit", aldus Matthias Alexander Rath, algemeen directeur van evenementenbureau Schafhof Connects. "Na nauw overleg met de stad Donaueschingen hebben we daarom besloten het CHI Donaueschingen uit te stellen tot 2026. Het was voor ons geen makkelijke beslissing."

Het evenement is een groot project, zowel sportief als economisch, dat de hoogste eisen stelt aan alle betrokkenen. Kijkend naar de inschrijvingen van dit jaar, werd het duidelijk dat de gewenste kwaliteit in alle disciplines niet in de gewenste mate kon worden bereikt. “Ons doel is om ruiters, paarden en toeschouwers een evenement van het allerhoogste niveau te bieden. Om dit doel te bereiken, nemen we bewust meer tijd, bundelen we onze krachten en kijken we nu met veel energie uit naar het CHI Donaueschingen 2026”, aldus Rath.

Bron: CHI Donaueschingen/Horses.nl