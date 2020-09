CHI Genève gaat door

Onder het motto van 'Waarom kunnen topruiters en -menners niet gewoon hetzelfde doen als ijshockeyers en voetballers' heeft de organisatie van CHI Genève besloten om het evenement in december door te laten gaan. Dat is via een persbericht bekend gemaakt.

De organisatoren zijn de afgelopen maanden druk geweest met het plannen van de zestigste editie van CHI Genève, waarbij aan alle strenge maatregelen vanwege corona wordt voldaan. Hoewel de situatie vanwege de coronapandemie ieder moment kan veranderen, was het streven van de organisatie om het evenement door te laten gaan zodat ruiters en menners van wereld-top-niveau elkaar in Genève kunnen treffen.

Maatregelen

“We hebben alle opties bestudeerd en we zijn tot de conclusie gekomen dat het CHI Genève kan worden gehouden tegen een achtergrond van strenge gezondheidsmaatregelen die ons in staat stellen de veiligheid van iedereen te garanderen”, aldus Sophie Mottu Morel, CHI Geneva Show Director. “We zijn ons er terdege van bewust dat de gezondheidssituatie vóór december kan veranderen en dat dit ons kan dwingen om in de komende weken andere beslissingen te nemen, maar we doen er alles aan om het mogelijk te maken dat CHI Genève 2020 doorgaat. We zijn vastbesloten om deze zestigste editie met sport op het hoogste niveau, te organiseren. Het zal zowel toeschouwers, deelnemers als sponsoren aanspreken.”

Rolex

Hoogtepunten zijn met name de twintigste Rolex IJRC Top 10 Finale op vrijdagavond en de Rolex Grand Prix, een van de vier legs van de Rolex Grand Slam, op zondag. De vorig jaar gelanceerde competitie voor talentvolle U25-ruiters wordt opnieuw gehouden, evenals de Indoor Cross Country en de FEI Driving World Cup.

Bron: Persbericht