Children naar finale FEI Jumping Nations Cup Youth Final

Het Children-team van bondscoach Edwin Hoogenraat heeft zich vandaag overtuigend geplaatst voor de finale aanstaande zondag van de FEI Jumping Nations Cup Youth Final. Met een foutloos resultaat en de derde tijd staan ze derde na de eerste ronde. Het ponyteam had pech en viel met een totaal van tien strafpunten buiten de finale. “Ik hoop dat de Children het zondag af kunnen maken. Ik gun het deze kinderen”, aldus Hoogenraat.

Met foutloze ronden van Britt Schaper met In the Air, Yoni van Santvoort met Esprit en Yfke Priem met Esprit de la Pomme in de eerste omloop van de landenwedstrijd van de Children op bij de FEI Jumping Nations Cup Youth Final op De Peelbergen heeft het team de finale gehaald. De totaaltijd bracht het team op de derde plaats.

Onverklaarbare fouten

“De Children hebben echt sterk gereden”, vertelt een trotse coach. “Dit was hetzelfde team met dezelfde paarden als op het EK in Villamoura. Daar hadden we vaak net een fout te veel en soms ook onverklaarbare fouten. Er was van alles wat. Nu lukte het wel en dat is onze sport. Bij het EK konden we er geen grip op krijgen wat er aan de hand was. Het afgelopen jaar hebben ze met zijn vijven heel goed gepresteerd. Deze start hier in De Peelbergen is wat ze verdienen en ik hoop dat ze het zondag ook af kunnen maken in de finale. Ik het gun het deze kinderen.”

Pech voor ponyruiters

“De ponyruiters hadden ongelooflijke pech”, begint Hoogenraat. “Milan Morssinkhof begon sterk met een nulronde. Ava Eden van Grunsven had geen slechte rit, maar kreeg toch tien strafpunten. Ze is in het team degene met de minste ervaring. Ik had gehoopt dat dit het streepresultaat zou zijn. Daarna reed Renske Middendorp weer foutloos. Siebe Leemans, onze bronzen medaillewinnaar van het EK, reed met zijn tweede pony Noriego vd Rilloo die net zo goed is als Voodstock de l’Astree. Na de eerste hindernis schrok Noriego van opspattend zand dat tegen een muurtje ketste. Siebe ging wel verder, maar verloor veel tijd. Toen voelde ik al dat het moeilijk zou zijn om de finale te halen. De kwaliteit is hoog en de teams liggen dichtbij elkaar. Pech en eigenlijk onterecht dat we de finale niet haalden, want het was zeker een mooie finale geworden.” Met de gedeelde achtste plaats met slechts 10 strafpunten was er dus geen finale voor de ponyruiters.

Bron: KNHS