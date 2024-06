Children springen naar gedeeld brons in Nations Cup Hagen

Voor het children team van Edwin Hoogenraat was er, net als gisteren bij de Junioren, een bronzen medaille weggelegd in de Nations Cup in Hagen. Met een totaal aan acht strafpunten op de teller mochten Liv Linssen, Mienie Vos, Lieselot Kooremans en Stella Heijligers op het podium plaats nemen.

In het zadel van de elfjarige merrie Nini Van HD (v. I’m Special de Muze) wist Kooremans tweemaal de lei schoon te houden. Liv Linssen noteerde met de negenjarige merrie Cini W Z (v. Comme Il Faut) één springfout in de eerste omloop, maar hield de teller op nul in de tweede ronde. Voor Mienie Vos en de vosruin Sire de Beau Soleil (v. Esterel Des Bois) verscheen er tweemaal een vier op het scorebord. Als laatste starter was de druk groot voor Stella Heijligers. In de eerste omloop hield de amazone alle balken in de lepels met Go Go (v. A Lee Spring Power). In de tweede omloop moest ze dit kunstje herhalen om het totaal aan strafpunten op vier te houden en zo deel te nemen aan de barrage. Helaas vielen er twee balken naar beneden, waardoor Nederland met acht strafpunten op een gedeelde derde plaats met Duitsland belandde.

Barrage Ierland en Zwitserland

Met een eindtotaal van vier strafpunten moesten Ierland en Zwitserland in een spannende barrage uitmaken wie er met de hoofdprijs vandoor zou gaan. Alle acht de combinaties wisten foutloos te blijven waardoor tijd de doorslaggevende rol speelde. Hierbij trok Ierland aan het langste eind.

Nations Cup Pony’s

Onder Mans Baumann kwamen Lieselot Kooremans met Elando van de Roshoeve (v. Rebus G), Amy Tan met Delice des Treizes (v. l’Arc de Triomphe), Joelle Muijres met Zenzi Girl (v. Zenzi Boy) en Lois Wilschut met Kyrian van Orchids (v. Kanshebber), aan de start in de landenwedstrijd voor Pony’s. Met Elando van de Roshoeve wist Lieselot Kooremans de teller op vier te houden in de eerste omloop, maar helaas mocht het voor de rest van het team niet zo baten en werden er veel fouten gemaakt. Wederom was het Ierland (2 strafpunten) die de overwinning opeiste en daarmee een team hattrick (Junioren, pony’s en children) scoorde in Hagen.

Bethany Vos

Ook was er individueel succes voor Bethany Vos. In de openingsrubriek van afgelopen donderdag moest ze met haar beide pony’s nog een fout incasseren, maar daar voegde de jonge amazone gisteren met Nashville B (v. Nibelungenheld) al een vijfde plaats aan toe in de tweefasen special. Vanmorgen was het weer prijs voor Vos, ditmaal in het zadel van dertienjarige ruin Still Got Me (v. Coral Reef Follow Me II). Met een foutloze ronde in het 1.30m direct op tijd was er een tweede plaats voor het duo.

Bron: Horses.nl