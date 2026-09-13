Children TeamNL sluit Nations Cup-seizoen af met derde plaats

De finale van de FEI Nations Cup Youth-serie in Kronenberg werd zojuist afgesloten met de landenwedstrijd voor de children. De Nederlandse jeugdruiters begonnen als koplopers van het seizoen aan de finale en kwamen dus met goede papieren naar Kronenberg. In de eerste kwalificatie eindigde Nederland als vijfde, al stonden de eerste vijf teams allemaal op nul strafpunten en werd de klassering dus op tijd bepaald. In de tweede kwalificatie volgde vervolgens de overwinning. In de finale was er vandaag een derde plaats met een eindtotaal van acht strafpunten.
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Uitslag Nations children Cup
successen Individuele
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Big Tour Uitslag pony’s
Small Uitslag pony’s Tour
Small YJ Uitslag Tour
ook: Lees
https://www.horses.nl/springen/springen-internationaal/ponyruiters-tweede-en-junioren-vierde-in-nations-cup-finale/
Bron: Horses.nl
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