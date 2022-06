Children vierde in Landenwedstrijd Hagen

Net als vrijdag bij de junioren was het het thuisland dat in Hagen de landenwedstrijd voor children won. Met overmacht reden de Duitsers zevenmaal een nul ronde en werd de achtste niet eens meer gereden. De tweede plaats was voor Zweden dat over twee manches een totaal score van vijf strafpunten behaalde. Frankrijk maakte het podium vol met een strafpunt meer dan Zweden.

Renske van Middendorp

En ook net als vrijdag bij de junioren zat het ’t team van Nederland niet mee. Renske van Middendorp begon niet goed maar daar kon ze zelf niet veel aan doen. Haar paard Dos Lunas Galaxy (v.ADC Chantecler Z) is simpelweg te heet om fatsoenlijk parcoursen mee te kunnen rijden. Buiten dat de merrie heet is bokt ze ook nog eens met grote regelmaat en als er een ding nagenoeg fataal is voor vloeiende ritten dan is het wel dat je als ruiter je afstand ziet, je paard bokt en die hele afstand weg is en je weer opnieuw moet beginnen terwijl die hindernis steeds dichterbij komt. Dat gaat goed tot een bepaalde hoogte en dan breekt zich dat op. In ieder geval kreeg ze al vechtend met haar paard drie fouten en begon Nederland met 12 strafpunten aan de landenwedstrijd. Lastig maar normaal gesproken zouden de drie die daarna kwamen dat recht moeten kunnen breien.

Emma Heijligers

Helaas begon Emma Heijligers aan haar rit iets onder het tempo en dan ook nog met afstanden die te dicht waren met als gevolg dat Sambucca (v.Sandro Boy) meer omhoog sprong dan naar voren. Dat gebeurde ook bij de insprong van de dubbel, met een fout als resultaat, waardoor ze niet op een maar op twee galopsprongen de dubbel uitkwam en besloot een volte te rijden om alles weer onder controle te krijgen. Ze begreep vanaf dat moment ook waar ze fout zat en schroefde het tempo op en reed vanaf daar foutloos verder naar huis. Kortom 4 strafpunten voor de springfout en 16 voor de tijdsoverschrijding. In de tweede manche revancheerde Emma zich voorbeeldig en reed ze vanaf de eerste hindernis in een tempo dat Sambucca het fijnst vindt foutloos naar de finish. Helaas betekende dat wel dat een hoge klassering voor het team uit zicht was want de 12 strafpunten van van Middendorp waren nu geen streepresultaat meer.

Fay Lousie Vos

Fay Louise Vos kreeg met Monica LH (v.Verdi) twee springfouten en dat was een resultaat dat ook niet verwacht was aangezien Fay Louise de afgelopen maanden vrij constant scores van nul en vier strafpunten liet noteren. Ook zij revancheerde zich goed door de tweede manche foutloos te blijven.

Jesse Berkers

Jesse Berkers reed met Aragon Happhira (v.Corland) weer een degelijke wedstrijd met een afworp in de eerste ronde en een foutloze rit in de tweede was ze de beste van het team. De kans dat Jesse Berkers in het team zal zitten dat Nederland vertegenwoordigt op het EK over een maand in Spanje is vrij groot.

Uitslag