Chopin van het Moleneind naar Bøgegården

BWP-hengst Chopin van het Moleneind zal vanaf dit jaar voor de fokkerij aangeboden worden via Stald Bøgegården. De Quick Star-zoon, inmiddels al een aantal jaar met sportief pensioen, kende een mooie carrière onder Thomas Velin.

De 22-jarige hengst sprong op 1.60m-niveau en heeft op dit niveau meerdere internationale rankings op zijn naam staan met Thomas Velin. Als 15-jarige maakte het duo deel uit van het Deense team op de Europese Kampioenschappen van 2017 in Göteborg en in hetzelfde jaar waren ze onderdeel van het winnende Nations Cup-team in Uggerhalne.

Fokkerij

Chopin van het Moleneind heeft al meerdere 1.60m paarden gegeven, zoals Jaguar, Je Suis van de Bien, Jetset en Jus d’Orange van’t Bisthof. Daarnaast is hij de vader van de BWP-goedgekeurde hengst Hermes.

