Christian Ahlmann domineert in Grote Prijs, Van Grunsven vijfde

“Het was bijna de perfecte rit”, vertelt de Duitse winnaar van de 1,45 meter Grote Prijs. Christian Ahlmann trakteerde het publiek op de springkunsten van de Zangersheide goedgekeurde hengst Dominator Z. Daarmee onttroonde Ahlmann Denis Lynch, die op zijn beurt ook nog geklopt werd door Fransman Guillaume Foutrier. Voor Nederland deden Jens van Grunsven en Rob Heyligers, hun best in de felbevochten barrage.

Een mooi aantal van vijftien combinaties kwamen retour voor het slotstuk van twee weken springsport in De Peelbergen. Met twee Hollanders in de mix, dook eerst Rob Heyligers met Azteca VDL-telg Ffw88 na Denis Lynch onder de 37 seconden (36.46). Philip Ruping verbeterde die tijd met Chacoon Blue (v. Chacco-Blue) in 35.90 en werd zo vierde. Nadat Jens van Grunsven met de fijn springende Cika (v. Can Cun La Silla) finishte in 36.03.

Fijn, maar jammer

“Cika sprong super. Als beste Nederlander eindigen is fijn. Ik heb ook zeker niet van de minste verloren, maar ik zou het ook wel eens fijn vinden om te winnen”, geeft Van Grunsven ridderlijk toe. Als een na laatste starter deed Dominator Z, an sich al een imposante verschijning, zijn naam eer aan in Kronenberg. De Diamant de Semilly-hengst wil zich nog wel eens overspringen, ware het dat Ahlmann de kwaliteiten van de zwarte krachtpatser vandaag goed wist te beteugelen.

Bewezen

“Ik was al heel tevreden na de eerste ronde, maar in de barrage heeft hij zich echt aan me bewezen. Dominator Z is nog relatief jong, maar hij voelde goed genoeg aan om een gooi naar de snelste tijd te doen”, vertelt de winnaar van de Wereldbeker in Mechelen, terwijl zijn zoontje hem in de armen springt. Bijna lest best, Guilliaume Foutrier, snelde met SF-ruin Valdocco des Caps (v. Number One d’Iso) door het bochtige barrageparcours, maar miste op 0.51 de zege.

